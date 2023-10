Nella giornata di ieri, Antonella Fiordelisi si sarebbe accorta di essere stata bloccata sui social da un ex Vippone, Luca Onestini. L’influencer e futura concorrente di Pechino Express lo aveva reso noto sul social X (ex Twitter), commentando: “Ho appena scoperto che mi ha bloccata”.

A stretto giro però, Luca Onestini, sentendosi chiamato in causa, avrebbe replicato direttamente ad Antonella Fiordelisi sul medesimo social, pur senza citarla. Questo ha dato vita ad uno scambio infuocato tra i due:

Siamo arrivati al punto che c’è gente che “si vanta” di essere stata bloccata da me (mai vero) quando in realtà è stata semplicemente NON CALCOLATA. Non vi blocco nemmeno però vi compatisco. Vantatevi di questo allora, che almeno è vero. Besitos.