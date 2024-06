Anita Olivieri, l’ex Edoardo Sanson in vacanza con un’ex Vippona? Spunta il nome, “finta relazione per gossip”

Nei giorni scorsi era emerso un gossip secondo il quale Anita Olivieri, ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello, dopo la rottura con Alessio Falsone era tornata a sentire il suo ex fidanzato Edoardo Sanson. Ma cosa c’era di vero in questa voce? Evidentemente nulla, almeno stando ai nuovi rumors in arrivo in queste ore.

Anita Olivieri, l’ex Edoardo Sanson in vacanza con un’ex Vippona? Il gossip

Era stata Deianira Marzano a riportare una segnalazione che indicava Anita Olivieri a Torino, città in cui vive il padre ma anche il suo ex Edoardo Sanson. Da qui l’ipotesi di un riavvicinamento tra i due:

Anita è a Torino dove vive il suo ex ragazzo, è stata avvistata in un bar. So che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti.

In realtà, indipendentemente dal fatto che si siano o meno risentiti, tra i due ex non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma. Non solo: Sanson sarebbe stato pizzicato a Marrakech insieme ad un’ex gieffina della quale, in un primo momento, non è stato indicato il nome:

Edoardo Sanson (ex di Anita) è in vacanza a Marrakech con un’ex gieffina di un’edizione fa. Poi vi svelo il nome. Anita pare abbia preso un bel palo e un punto di non ritorno.

Successivamente, a svelarne il nome è stato Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, secondo il quale l’ex gieffina in questione sarebbe Nicole Murgia la quale avrebbe “venduto questa finta relazione per gossip”.