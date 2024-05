L’ex di Anita Olivieri verso Temptation Island? “Dopo Alessio Falsone si sono risentiti”, i rumors

L’ex del Grande Fratello, Anita Olivieri, in questi giorni è al centro del gossip in seguito alla recente rottura con Alessio Falsone. I due si erano conosciuti nella Casa del reality, dopo la fine della storia tra la Olivieri ed il fidanzato storico, Edoardo Sanson. Ed a quanto pare, quest’ultimo sarebbe stato contattato nel frattempo per prendere parte ad un reality.

L’ex di Anita Olivieri verso Temptation Island? Le indiscrezioni

Edoardo Sanson ha avuto una lunga storia con Anita Olivieri, poi entrata in crisi. La scorsa estate però, i due ragazzi avevano deciso di riprovarci, prima che Anita entrasse nella spiatissima Casa del Grande Fratello.

Qui però le cose sono cambiate per entrambi, fino alla loro rottura ed all’inizio della frequentazione della gieffina con l’inquilino Alessio. Storia giunta serenamente al capolinea proprio in questi giorni, con tanto di comunicato congiunto.

Ma proprio in questo frangente si torna a parlare del suo ex Edoardo, il ragazzo che aveva sempre ammesso di non voler entrare nelle dinamiche televisive. A quanto pare non sarebbe proprio così, poiché secondo gli ultimi rumors avrebbe fatto i casting per un reality, e precisamente per Temptation Island.

Le indiscrezioni arrivano dai due esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano. Al primo sarebbe giunta una segnalazione in base alla quale Edoardo avrebbe fatto i casting per Temptation Island. “E stranamente lei si è fatta risentire con lui…”, scrive Venza, “Per paura che questo va a Temptation e lo perde definitivamente. Scommettiamo che ritornano insieme?”.

Anche a Deianira sono giunte alcune segnalazioni, in base alle quali Anita sarebbe a Torino, città del suo ex. Deianira ha confermato: “Sì, io so che si sono risentiti, lo so per certo”.

Cosa accadrà tra i due ex? Riavvicinamento in corso?