Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono lasciati: il comunicato

Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono lasciati. Dopo la fine del Grande Fratello, la coppia ha proseguito la frequentazione per qualche mese fino alla rottura con tanto di foto al tramonto.

Alessio ha condiviso la notizia su Instagram condividendo una foto con Anita ed alle spalle un bel tramonto:

Cari amici, qui per dirvi che io e Anita abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini.

Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi.

Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo.

Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento.

Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico.

Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine, siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada assieme.

L’importante è che entrambi siamo felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto!