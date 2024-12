Madonia dopo la “cacciata” da Ballando: l’inatteso commento su Milly e Pellegrini

Un lungo viaggio si conclude, segnando la fine di un’esperienza che ha accompagnato per moltissimi anni Angelo Madonia nel mondo di Ballando con le Stelle. Il ballerino, che fuori dallo show fa coppia fissa con Sonia Bruganelli, ha deciso di dire addio alla trasmissione con un post emozionante su Instagram, ringraziando tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa avventura, che si è conclusa con una brusca uscita dal programma.

Angelo Madonia cacciato da Ballando: il post dell’addio

Nel suo messaggio, Angelo Madonia ha ripercorso la sua carriera in Ballando con le Stelle, descrivendo il programma come molto più di un semplice show televisivo: “Era il 2006. Entravo per la prima volta in questo studio, giovane e con le tasche piene di sogni”.

Queste parole, piene di nostalgia e gratitudine, riassumono un’esperienza che ha visto Madonia crescere come artista e come uomo, al fianco di colleghi straordinari e di una padrona di casa che lo ha sempre sostenuto, Milly Carlucci.

Il ringraziamento a Milly Carlucci e lo staff

Non sono mancati i ringraziamenti a Milly Carlucci, che per tanti anni è stata la guida di Ballando con le Stelle. Madonia ha scritto: “Grazie, Milly. Sei stata una guida, una fonte d’ispirazione e il cuore pulsante di tutto questo”, concludendo il suo messaggio con un sincero apprezzamento per tutto lo staff che ha lavorato dietro le quinte per rendere possibile lo spettacolo:

Grazie a tutto il tuo staff: dietro ogni luce, ogni nota, ogni spettacolo, c’è un lavoro instancabile ed il vostro amore per lo spettacolo.

Federica Pellegrini, un incontro speciale

Nel suo post, Madonia ha dedicato anche un pensiero speciale a Federica Pellegrini, sua allieva durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Con emozione, ha scritto:

Ballare con una leggenda come Federica Pellegrini è stato un privilegio.

Un capitolo che si chiude

Concludendo il suo post, Madonia ha rivelato: “E quest’anno… beh, quest’anno è stato speciale”. Nonostante le difficoltà e i contrasti che hanno segnato la sua esperienza nel programma, è chiaro che Ballando con le Stelle è stato per Madonia un pezzo fondamentale della sua carriera, un’esperienza che gli ha permesso di esprimersi in modo unico. La sua dedizione alla danza emerge con forza nelle sue parole finali:

La danza è la mia vita. È il linguaggio con cui parlo, con cui esprimo amore, dolore, gioia.

Angelo Madonia ha chiuso il suo messaggio con un commosso addio che segna la fine di un capitolo indimenticabile della sua carriera televisiva.