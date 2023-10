Angelo Donati, Angelica Krystle e Patrick: marito e figli di Milly Carlucci

La determinazione e la razionalità di Angelo hanno sostenuto il suo percorso di vita. Nato nel 1948, ha ottenuto il suo diploma in ingegneria presso l’Università La Sapienza di Roma prima di fare ritorno nella Città Eterna, dopo una fruttuosa esperienza lavorativa negli Stati Uniti.

Al suo rientro in Italia, Angelo aveva tutti gli strumenti necessari per fondare la Donati S.p.A, un’azienda nel settore immobiliare che ha successivamente ampliato le sue operazioni in Inghilterra e negli Stati Uniti.

I figli Angelica Krystle e Patrick

Angelica Krystle è nata nel 1986, mentre Patrick è nato nel 1991. I due figli della conduttrice sono molto riservati e non amano apparire in pubblico. Milly Carlucci ha dichiarato in più occasioni che la famiglia è al centro della sua vita.

La conduttrice è molto legata ai suoi figli e trascorre molto tempo con loro.