Angelina Mango, un suo video preoccupa i fan dopo lo stop al tour: “Non sta bene”

In queste ore, un video di Angelina Mango ha scatenato qualche preoccupazione di troppo sui social. Nel filmato che trovate in fondo all’articolo, l’ex allieva di Amici appare serena mentre mima il gesto di suonare il piano, seduta dietro la tastiera.

Angelina Mango, il video che preoccupa i fan

Sono bastati un paio di secondi di video con Angelina Mango protagonista per far scatenare una pioggia di commenti preoccupanti, da parte di numerosi fan. Nei commenti, in tanti sottolineano l’eccessiva magrezza della cantante legandolo alla recente necessità di Angelina di fermarsi.

Stop al tour: “Devo ascoltarmi”

Angelina Mango, giovane talento della musica italiana, di recente ha lasciato di stucco i fan con un annuncio inatteso: lo stop al suo tour. Dopo un anno ricco di impegni, tra concerti e nuove uscite discografiche, l’artista ha deciso di prendersi una pausa per salvaguardare la propria salute. La notizia, diffusa tramite un post emozionante sul suo profilo Instagram, ha fatto rapidamente il giro dei social.

“Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare”, ha confessato Angelina, lasciando trasparire una profonda vulnerabilità.

Nel suo messaggio, Angelina ha spiegato di aver preso la decisione con il supporto del suo team. “È il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto” ha scritto. La cantante ha voluto ringraziare il pubblico per il calore ricevuto durante i concerti di Roma e Napoli, che ha definito “indimenticabili”.

Le sue parole hanno scatenato una valanga di commenti di sostegno da parte dei fan, che si sono detti pronti ad aspettarla tutto il tempo necessario per il suo ritorno sulle scene.

Il settore musicale, spesso caratterizzato da ritmi serrati, può mettere a dura prova gli artisti, soprattutto i più giovani. Angelina Mango ha dimostrato coraggio e maturità nel fare una scelta che, pur dolorosa, è fondamentale per garantire un futuro sereno alla sua carriera.