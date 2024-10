Angelina Mango cancella il suo tour per problemi di salute: cosa succede

Angelina Mango ha annunciato con rammarico la cancellazione del suo tour autunnale, sia in Italia che in Europa, per ragioni legate alla sua salute. La decisione arriva dopo i primi concerti di Roma e Napoli, che avevano segnato un ritorno trionfale sui palchi, ma l’insorgere di problemi alla voce ha costretto la giovane cantante a sospendere tutte le prossime date.

Le parole di Angelina Mango sulla cancellazione del tour

L’ufficio stampa dell’artista ha confermato che i fan potranno ottenere il rimborso dei biglietti attraverso il sito ufficiale di Live Nation.

In un comunicato, Angelina ha espresso il suo dispiacere per questa difficile scelta. L’ex di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato un post scritto a mano, in cui commenta la decisione di cancellare il tour:

Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo!

Al momento, non sono state comunicate nuove date o possibilità di recupero dei concerti annullati, lasciando i fan in trepidante attesa di aggiornamenti. Il supporto dei follower non è mancato, con numerosi messaggi di affetto e incoraggiamento che stanno inondando i profili social della cantante.

Per tutti coloro che avevano acquistato i biglietti per le date del tour italiano e europeo, l’ufficio stampa ha reso noto che le informazioni sui rimborsi sono disponibili sul sito di Live Nation. Gli utenti possono seguire le istruzioni fornite per ottenere il rimborso completo.

Fonte foto: Instagram