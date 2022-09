Il fratello di Andreas Muller, Daniel, in questo periodo si trova in ospedale e per questa ragione il ballerino ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza con una dedica speciale. Andreas è particolarmente legato a Daniel, il quale nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento.

Andreas Muller, la dedica al fratello Daniel

Forse con l’intento di tenere aggiornati i suoi follower sul suo stato d’animo, Andreas Muller nelle passate ore ha pubblicato un post Instagram contenente una dedica al fratello Daniel, ricoverato in ospedale.

A causare il ricovero sarebbe stata una forte tachicardia per la quale è scattato un codice rosso. Ecco le parole del ballerino e compagno di Veronica Peparini:

L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in Ospedale. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana. Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia.

Oggi il fratello ha lasciato l’ospedale per alcuni giorni dove presto tornerà per sottoporsi a un piccolo intervento. Andreas ha chiosato con una dolcissima dedica a Daniel:

Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato, sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi.