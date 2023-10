Andrea Cerioli sta male. L’ex tronista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi sta per diventare padre. Ed infatti, lui e la compagna Arianna Cirrincione sono in attesa della loro prima figlia.

Tuttavia, nonostante l’estrema gioia del momento, Andrea Cerioli ha pubblicato una fotografia in ospedale che ha letteralmente terrorizzato i fan: “Se sono un po’ assente ultimamente… ho un po’ di cose da sistemare”, ha scritto l’ex tronista.

Successivamente Cerioli ha svelato cosa gli sta accadendo:

Grazie a tutti per i messaggi…Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli…Sono stato al Pronto Soccorso due volte in una settimana. Male incredibile. Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccolina che arriva. Tutto qui. Periodaccio. Ma passerà.