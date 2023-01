Pasqualino Maione, ex cantante di Amici di Maria (si è classificato al terzo posto durante la settima edizione vinta da Marco Carta), è tornato sui social con un doloroso video (che troverete in chiusura del nostro articolo), dove racconta cosa gli è accaduto.

Amici di Maria, Pasqualino Maione racconta la sua malattia

Paky ha raccontato la sua lotta contro una meningite post Covid che si è rivelata più seria del previsto: “No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone”, ha svelato mostrandosi in video.

“Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social”, ha fatto sapere tramite la clip.

Poi Pasqualino Maione ha continuato:

No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tutt’ora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e di guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo.

Non è la prima volta che Paky parla della sua malattia. Già nel 2022 si era raccontato mentre si trovava ricoverato in ospedale per colpa del Covid: