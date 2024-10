Amici 24, anticipazioni 27 ottobre: esito sfide e ospiti, ecco tutti gli spoiler

Evento storico nella puntata di Amici 24 del 27 ottobre: per la prima volta Amadeus, ex volto Rai ora passato a Warner Bros Discovery, varcherà la soglia dello studio del talent show di Maria De Filippi. Il conduttore di Chissà chi è vestirà i panni di giudice speciale, aggiungendo un tocco di prestigio alla puntata, ecco le anticipazioni e gli spoiler della puntata.

Amici 24, anticipazioni: Amadeus ospite speciale nel talent di Maria De Filippi

Momenti di grande tensione per Trigno e Rebecca, finiti a rischio eliminazione dopo essere arrivati ultimi in classifica. La suspense si è sciolta positivamente: entrambi gli allievi sono riusciti a superare brillantemente le sfide, conservando il loro posto nella scuola più famosa d’Italia.

Il programma continua a macinare successi: la scorsa settimana ha conquistato 2,9 milioni di spettatori con uno share del 23%, toccando picchi del 35% nel target giovani. Una vittoria schiacciante su Domenica In, ferma al 17% con 2 milioni di spettatori.

Super ospite musicale: il ritorno di Alessandra Amoroso ad Amici 24, le anticipazioni

A completare una puntata già ricchissima, il ritorno di Alessandra Amoroso, ex allieva diventata una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Il daytime del programma mantiene il suo zoccolo duro di fan con 1,4 milioni di spettatori e uno share del 18-19%.

Amici 24: il meccanismo del talent show e la formazione della classe

Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla sua ventiquattresima edizione. Il programma si divide in due fasi principali: la fase del pomeridiano, in onda ogni domenica su Canale 5, e la fase del Serale, trasmessa in prima serata nella primavera 2024.

Come si forma la classe di Amici 24: i banchi e le sfide

La formazione della classe inizia con l’assegnazione dei banchi da parte dei professori. Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo, selezionano gli allievi più promettenti assegnando loro la maglia della scuola.

Durante il percorso, gli allievi possono essere messi in sfida dai professori o arrivare ultimi in classifica, dovendo così affrontare uno sfidante esterno. La sfida viene giudicata da un esperto del settore e chi perde deve abbandonare la scuola.

Le classifiche e le gare settimanali ad Amici 24

Ogni settimana gli allievi si esibiscono davanti a giudici esterni che stilano una classifica. Chi arriva nelle ultime posizioni rischia l’eliminazione o deve affrontare una sfida. Le gare si dividono in:

Gara di canto

Gara di ballo

Gara di improvvisazione

Gara inediti

Gara cover

Dal pomeridiano al Serale di Amici 24

Solo i migliori allievi conquistano la maglia oro che garantisce l’accesso al Serale. In questa fase, la classe si divide in squadre guidate dai professori e si sfidano in prime time attraverso:

Sfide dirette

Guanti di sfida

Prove improvvisazione

Prove a sorpresa

Il percorso verso la vittoria finale

Durante il Serale, le eliminazioni avvengono attraverso un sistema di sfide a squadre. I concorrenti si esibiscono davanti a una giuria esterna che decreta chi deve abbandonare la scuola. L’ultima puntata, la finale, vede i migliori allievi sfidarsi per la vittoria nelle rispettive categorie:

Premio vincitore categoria canto

Premio vincitore categoria ballo

Premio della critica

Premio vincitore assoluto

I premi e le opportunità professionali

Il vincitore assoluto di Amici 24 si aggiudica un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro. Sono previsti anche: