Amici 24, caos in studio: scontro tra prof e cuori infranti in casetta, cosa è successo a Vybes

La quinta puntata di Amici 24 si preannuncia carica di tensione e colpi di scena. Durante la registrazione del talent show condotto da Maria De Filippi, in onda domenica 27 ottobre 2024 su Canale 5, si è consumato un acceso scontro tra i professori che ha lasciato il pubblico senza fiato, ecco gli spoiler di SuperGuidaTV dedicati al gossip e il “palo” che ha rifilato Rebecca a Vybes.

Anticipazioni Amici 24: Rebecca rifiuta Vybes

Nel corso della puntata emerge un risvolto sentimentale inaspettato: Rebecca ha rifiutato le avances di Vybes. Il cantante, non nascondendo la delusione, ha deciso di esprimere i suoi sentimenti attraverso le barre di un brano, indicandola apertamente durante l’esibizione. Lorella Cuccarini, incuriosita dalla situazione, ha cercato di approfondire la questione, ma l’allievo si è limitato a confermare il “due di picche” ricevuto.

Amici 24: la Celentano scatena il caos

Il momento più infuocato della puntata vede protagonista Alessandra Celentano. La maestra di danza classica, dopo aver provocato Debora, si trova a fronteggiare l’ira di Emanuel Lo. Il confronto nasce dalla controversa verifica mostrata nel daytime, che ha mandato in crisi diverse allieve.

La Celentano si difende sostenendo di aver agito con equità per conoscere meglio tutti i ballerini, accusando invece Debora di aver attaccato le sue allieve senza un valido ragionamento pedagogico.

La tensione raggiunge l’apice quando la Celentano critica apertamente la lettera scritta da Debora, definendola priva di un ragionamento da vera insegnante. La discussione si trasforma in un acceso dibattito che promette di lasciare strascichi nelle prossime puntate.

Registrazione Amici 24, spoiler quinta puntata 27 ottobre: ospiti, sfide, chi rischia#amicispoiler https://t.co/hNUmD5JAJy — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 24, 2024

Ospiti Speciali per Amici 2024: gli spoiler della quinta puntata

Maria De Filippi ha convocato alcuni volti noti che non deluderanno le aspettative dei fan. Alessandra Amoroso sarà l’ospite musicale della puntata, pronta a presentare il suo nuovo singolo Si mette male, in uscita il 1° novembre. Durante l’esibizione, Amoroso ha scherzato con la padrona di casa: “Se non vieni a Roma si mette male”, strappando un sorriso al pubblico.

Sul palco si sono esibiti anche i ballerini della Parsons Dance Company, con Elena D’Amario che ha fatto ritorno per una performance speciale. Tra i giudici ospiti spiccano Amadeus, volto noto della televisione, e Virna Toppi, étoile.

Sfide e classifiche

La competizione entra nel vivo con sfide che vedranno protagonisti alcuni degli allievi più discussi della scuola di Amici 24. TrigNo ha vinto la sfida contro Opi, eseguendo il suo singolo Maledetta Milano e impressionando il giudice Rory Di Benedetto con la sua presenza scenica. Anche Rebecca è riuscita a mantenere il suo posto nella scuola, superando la sfida con Sofia grazie alla sua energia e grinta, apprezzate dal giudice Marcello Sacchetta.

Le prossime sfide vedranno in gioco Teodora e Luk3, pronti a confrontarsi per dimostrare il loro valore.

Nella gara di canto, Nicolò ha rivisitato Knocking on Heaven’s Door, mentre Ilan ha emozionato con la sua interpretazione di O forse tu di Elisa. La competizione ha visto anche Luk3 alle prese con Sapore di sale, con Amadeus che ha apprezzato il suo approccio nonostante la giovane età. Tra i ballerini, Daniele si è distinto ballando sulle note di Galassie di Irama, ricevendo lodi per la sua tecnica.

Non sono mancate le polemiche: Anna Pettinelli ha proposto l’eliminazione di Luk3, giudicato ancora acerbo, mentre Lorella Cuccarini ha difeso il giovane allievo, sottolineando il suo talento negli inediti.