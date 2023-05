Luca Daffrè, tronista di Uomini e Donne prossimo alla scelta, ha drizzato le antenne del gossip per un movimento social considerato “sospetto”. L’ex naufrago dell’Isola ha incominciato a seguire Maddalena Svevi, ex allieva di Amici 22 eliminata proprio in semifinale.

Luca Daffrè segue Maddalena Svevi di Amici 22 (ma lei non ricambia)

Luca Daffrè dovrebbe scegliere proprio a giorni dopo l’inedita decisione di Maria De Filippi di chiudere Uomini e Donne anticipatamente. Oggi, lunedì 8 maggio, il dating show salterà per dare spazio ad uno speciale di Amici 22 ad un passo dalla finale di domenica 14 maggio.

La chiusura definitiva di Uomini e Donne sarà venerdì 12 maggio, con le attese scelte dei tronisti. Ma non sarà un addio. Come anticipa DavideMaggio.it, il dating show di Maria De Filippi non saluterà definitivamente il proprio pubblico nella puntata di venerdì prossimo.

Nei giorni seguenti, infatti, Canale 5 manderà in onda un “meglio di”.

Luca Daffrè, in attesa di fare la sua scelta, ha incominciato a seguire Maddalena Svevi su Instagram piazzando pure un bel like alle foto.

Lei, secondo gli utenti più gossippari, potrebbe già avere un fidanzato dopo Mattia Zenzola.

Lui si chiama Nicholas Borgogni, ballerino e breaker di 21 anni che ha appena finito di lavorare per il corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, show andato in onda su Rai1 condotto da Milly Carlucci.