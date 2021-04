Amici 20 ha evidenziato una strana casualità per le sfide televisive, così come fanno notare i colleghi di Blogo e così come hanno evidenziato anche gli amici di Twitter attraverso i loro commenti.

Amici 20, quella strana coincidenza sulle sfide

In sintesi? Le manche finiscono sempre 2-1 e si alternano la vittoria delle sfide (per intenderci: una la squadra X, una quella Y e poi di nuovo X).

Secondo altri utenti di Twitter, si tratterebbe solo di una tattica:

In realtà hanno sfide limitate di ballo e canto. Se la prima sfida (ballo) è stata persa, e la seconda (canto) è stata vinta. 1 a 1 cercano la tattica migliore per vincere la manche giustamente.

In realtà hanno sfide limitate di ballo e canto. Se la prima sfida(ballo) è stata persa, e la seconda (canto) è stata vinta.

1 a 1 cercano la tattica migliore per vincere la manche giustamente..

Avranno anche loro le loro tattiche?

O solo la Pepa può con i passi a 2?#Amici20 — Onefire Tommaso ed Enula nel cuore❤ (@Onefire95582124) April 23, 2021



Queste casualità hanno immediatamente tirato in ballo il famoso “pongo regolamento” di cui i social hanno sempre parlato quando si tratta dei programmi di Maria De Filippi e Amici 20 non è escluso.

E intanto Massimo Galanto su TVBlog aggiunge:

Un perfetto equilibrio che si ripete dal 20 marzo scorso e di cui si parla praticamente solo sui social, mentre non sembra esservi traccia (ma anche qui è pura casualità) su siti e giornali che si occupano solitamente di televisione. E neanche nei programmi di ‘denuncia’, che in passato hanno fatto notare stranezze nei meccanismi di ‘giochi’ tv (e che caso!).

Naturalmente a farne le spese sono gli allievi che si trovano dentro un “vortice” (casuale) di sfide random senza poterne modificare l’esito.