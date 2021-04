Martina Miliddi dopo l’eliminazione dal serale di Amici 20, ha finalmente rotto il silenzio sull’ipotetico flirt che la voleva protagonista al fianco di Stefano De Martino, giudice del talent ed ex ballerino dello show.

Amici 20, flirt tra Martina Miliddi e Stefano De Martino?

Durante una diretta su Instagram Martina Miliddi è scesa dal pero facendo intuire di non saperne nulla di questo pettegolezzo: “Aiuto, non sto capendo…”, ha affermato l’ex ballerina di Amici 20, essendo totalmente all’oscuro di questa indiscrezione che da settimane gira su internet.

Per gli amici di Twitter, Stefano avrebbe spesso votato in favore di Martina solamente spinto dall’ormone e non dall’oggettivo talento della ballerina. Quando la Miliddi ha cominciato a seguirlo sui social, poi, i pettegolezzi si sarebbero nuovamente alimentati.

A quanto pare Martina non ha alcuna intenzione di legarsi a nessuno al momento e vuole dedicarsi esclusivamente alla danza così come confessato durante una recente intervistata a Verissimo con Silvia Toffanin.

Da quando è usciata Martina, Stefano sta dicendo cose giuste.

Non è l’ormone a parlare. #Amici20 pic.twitter.com/7RhdQSFSgN — M. (@Lucignola_) April 24, 2021