Bellissima sorpresa per Aka7even che nelle passate ore ha appreso di aver vinto il suo primo Disco D’Oro. Nel corso del daytime di ieri di Amici 20, il giovane cantante Luca ha appreso del suo primo atteso traguardo della sua carriera. La comunicazione è stata però preceduta da un simpatico scherzo di Maria De Filippi e della produzione del programma.

I ragazzi si sono radunati in salotto in attesa di quella che sembrava essere una brutta notizia in arrivo. Alla fine però, ecco il lieto annuncio: Aka7even vincitore del Disco D’Oro con l’inedito Mi manchi, brano che il cantante ha dedicato a Martina Miliddi:

Un bel primo traguardo per il talentuoso e giovane artista che si affaccia poco alla volta al mondo della musica. Aka ha festeggiato la notizia con i suoi compagni che si sono mostrati felici e fieri di lui, ed alla fine l’allievo ha deciso di “regalare” il premio alla De Filippi:

Questo disco so benissimo che è tuo e del pubblico. No Maria, questo disco è soprattutto tuo, devo ringraziarti altrimenti ‘Mi Manchi’ non sarebbe uscita. L’ho detto per una settimana. Non è che mi butto giù e non è un fatto di autostima e so che ciò che faccio ha un valore. Non avrei mai dato questo valore al pezzo, un valore che tu sei riuscita a trovare. Infatti a me farebbe piacere che la targa la tenessi tu in ufficio.