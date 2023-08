Nuova sfida in arrivo per Alex Belli. Smessi i panni di ex concorrente del GF Vip, è pronto a calarsi in quelli di imitatore, in vista della nuova edizione di Tale e Quale Show, che lo vedrà tra i protagonisti. Ad assistere alle sue performance ci sarà la compagna Delia Duran, di cui Alex si dice innamoratissimo.

Alex Belli a Tale e Quale Show 2023

La nuova avventura dell’attore ed ex Vippone, questa volta su Rai1, prenderà ufficialmente il via il prossimo 22 settembre, ed Alex Belli non vede l’ora di mettersi alla prova e cimentarsi in questa nuova esperienza televisiva. Ne ha parlato in una recente intervista sull’ultimo numero di Novella 2000, nel corso della quale ha anche svelato chi amerebbe imitare:

Ci sarà da divertirsi! Tra i tanti personaggi che mi piacerebbe imitare spiccano Tiziano Ferro, Mario Biondi e Antonello Venditti. Ogni cinque minuti il mio coach di canto mi manda degli input che trovo molto interessanti.

A detta di Alex Belli, non disdegna i reality ma neanche i talent, dal momento che già in passato aveva preso parte a Ballando con le Stelle. Carlo Conti, nel dettaglio, pare lo stesse corteggiando da tempo: “tuttavia si sono sempre sovrapposti impegni tali da impedirmi di accettare. È la volta buona”, ha confidato.

Intanto, mentre lui sarà impegnato con Tale e Quale Show, Delia Duran sarà altrettanto impegnata, alle prese con la parte aziendale della loro società di produzione:

Non ha progetti televisivi all’orizzonte, tuttavia dubito che starà con le mani in mano.

Nessuna gelosia in vista, nonostante la presenza di bellissime donne nel programma di Conti, dal momento che ormai sembrano aver superato ogni prova, dopo Temptation Island e Grande Fratello Vip. Adesso la coppia continua a sperare di poter vivere il sogno di diventare presto genitori.