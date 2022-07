Alex Belli, intervistato in esclusiva dai colleghi di SuperGuidaTV, ha parlato del suo possibile ritorno al Grande Fratello Vip ed ha fatto delle precisazioni in merito a Tale e Quale Show che lo avrebbe “scartato”.

Cosa mi è rimasto dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip? L’altro giorno ho parlato con uno degli autori con cui ho mantenuto un rapporto di amicizia. Sono diventato molto più amico con gli autori e le maestranze che con i vipponi stessi. Mi sono rimaste dentro le persone, le anime che ho incontrato. Mi manca la quotidianità, il confessionale, la routine quotidiana in casa.

E’ stato annunciato il mio ritorno anche per la prossima edizione. Se mi piacerebbe tornare nella casa per qualche puntata? Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto.