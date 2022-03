Alex Belli era un moschettiere in prova? Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo, ospiti di Verissimo, hanno svelato cosa ne pensano dell’attore che ha condiviso con loro la Casa del Grande Fratello Vip.

Questa centrifuga del GF Vip è emozionante e molto veloce. Entri nella Casa con 24 persone che non si conoscono e piano piano… inizialmente c’era in prova Alex Belli che ha dovuto cedere il passo a Gianmaria, persona eccezionale.

Non c’è feeling tra noi due ma ognuno vive la vita come meglio crede. Non siamo amici e non potremo mai.