Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, ospiti di Verissimo da Silvia Toffanin, hanno parlato della loro bellissima amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore, inoltre, ha svelato cosa farà con Lulù Selassiè appena uscirà dal gioco.

Gianmaria conferma di aver trovato l’amore tra le braccia di Federica Calemme e Manuel Bortuzzo aspetta Lulù Selassiè, la sua fidanzata conosciuta nella Casa più spiata d’Italia:

Cosa le sto preparando? Semplicemente la casa! Appena vorrà, penso subito, casa è pronta per stare con me”, svela il nuotatore parlando immediatamente di convivenza. No, non è un po’ presto. L’abbiamo fatto nella Casa. Ci siamo scannati sotto tutti i punti di vista, noi ci proviamo… questo amore ci fa stare bene.

Lulù mi ha ridato vita. Averla al fianco mi dà vita e gioia di fare, ci completiamo. Siamo simili ma anche diversi!