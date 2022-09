Alex Belli, intervistato dai colleghi di SuperGuidaTV, parla della sua esperienza con il Grande Fratello Vip, chiarisce il suo punto di vista su Orietta Berti e commenta la proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni.

Alex Belli commenta i Basciagoni “presto” sposi

“Il Grande Fratello Vip? E’ stata un’esperienza bella e difficile. Mi porto nel cuore tutti, dalla produzione ad Alfonso Signorini”, ha commentato Alex Belli ricordando la sua recente partecipazione al reality show più spiato della TV.

Spazio anche per una smentita su Pechino Express in coppia con Delia Duran:

Sono in anno sabbatico perciò quello che circola è una fake news. Non ho preso accordi con nessuna produzione. Mi voglio dedicare ad altri progetti e in particolare alla mia società di produzione. Penso di aver dato già abbastanza lo scorso anno. Diamo spazio ad altre situazioni.

E per quanto riguarda Orietta Berti, ha aggiunto:

Ho un grande rispetto per Orietta Berti. Sono un provocatore e la stimo come donna e professionista. Ho semplicemente detto che Orietta non ha capito bene l’impegno duro che richiede il Grande Fratello Vip. Poi ho fatto un post in cui auguravo il meglio a tutta la produzione, ad Alfonso e anche ad Orietta a cui voglio bene.

Il man della factory ha commentato anche il gesto eclatante di Alessandro Basciano nei confronti di Sophie Codegoni:

Ormai si critica qualsiasi cosa. Penso che il gesto si possa condividere o meno. Forse magari il red carpet è destinato ad altre cose. Io però auguro il meglio a loro perché ho visto il loro amore nascere. Sono due ragazzi giovani e il claim deve essere che l’amore vince su tutto anche sul red carpet.