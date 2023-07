Alessia Marcuzzi e le voci su Stefano De Martino: ecco perché ha taciuto

Alessia Marcuzzi ha convinto con il suo Boomerissima, al punto da ritrovarla anche nella prossima stagione tv. Nonostante l’addio a Mediaset, prosegue il successo della conduttrice che, a fasi alterne, torna al centro del gossip nostrano. Quando non si tratta delle sue personali vicende sentimentali, il motivo torna ad essere il suo presunto flirt con Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi e le voci su Stefano De Martino: parla la conduttrice

Di recente Alessia Marcuzzi era intervenuta sui social sulla faccenda (già più volte smentita), salvo poi cancellare tutto. In una recente intervista a Repubblica però, questa volta ha deciso di rompere il silenzio e spiegare perché ha preferito tacere. Il suo staff e le persone a lei vicine, infatti, le avrebbero consigliato di usare un po’ più di diplomazia:

Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: “Non vengo perché mi devo salvare da me stessa”. Faccio fatica a tenermi.

Al quotidiano la Marcuzzi è tornata a parlare anche della sua decisione di voltare pagina sul piano professionale, spiegando:

Non volevo più accettare programmi che non mi somigliavano. Ero cresciuta. Mi sentivo di voler cambiare, il successo è bellissimo: ma ho iniziato a 18 anni. Mi mancava la scrittura, la parte creativa. E sono diventata anche imprenditrice, il piano B è diventato il piano A: mi sono messa a fare borse e creme, per lasciare le aziende ai miei figli. Sono fiera di quello che ho costruito, ho 33 persone che lavorano con me.

Tuttavia, Alessia ha dovuto fare i conti anche con i pregiudizi che l’hanno colpita sul piano privato:

A noi donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate: sulla bellezza, su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi (Tommaso, 22 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 11, nata dall’amore con Francesco Facchinetti, ndr) insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto.

Sottoscrivo tutto delle parole di Alessia. Personalmente ho un debole per la Marcuzzi. Come donna e come professionista. Sul lato umano credo sia veramente imbattibile (ce ne fossero…).