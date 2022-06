Alessia Marcuzzi sempre più vicina al ritorno in tv: nome varietà, ecco di cosa tratterà

Alessia Marcuzzi si prepara a tornare in tv dopo il clamoroso addio a Mediaset e lo farà nel prossimo autunno, quando approderà sulla seconda rete di casa Rai. Un ritorno che era stato annunciato da Dagospia e che trova adesso maggiore conferma con ulteriori dettagli tra i colleghi di TvBlog.it.

Alessia Marcuzzi pronta per Rai2: tutte le indiscrezioni

La trattativa che vedrebbe il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, e nello specifico su Rai2, secondo il portale televisivo non si sarebbe ancora del tutto conclusa ma sarebbe comunque sulla buona strada, essendo ormai giunta alle battute finali.

In merito alle ultime indiscrezioni, pare che l’avventura in Rai di Alessia Marcuzzi dovrebbe essere di sei puntate a partire dal prossimo novembre. Ma in cosa consisterebbe?

Sarà ovviamente un varietà che sarà prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva Banijay, che gode di grande stima e fiducia da parte del direttore che decide i programmi d’intrattenimento da posizionare nel prime time, Stefano Coletta, uomo per questo motivo di grande potere ora nella tv pubblica, essendo quella fascia la più importante per Rai pubblicità.

Al centro del programma dovrebbe esserci il racconto del nostro Paese ed in ogni puntata ci si concentrerà su quanto accaduto in due anni particolari:

Si prenderebbero in sostanza due anni, con tutto quello che essi hanno contenuto, dallo sport allo spettacolo, dalla cultura alla cronaca e tutto il resto e si metterebbero a confronto in una specie di gara.

Al momento circolerebbe il nome di Boomerissima ma tutto troverà conferma il prossimo martedì, con la presentazione dei palinsesti Rai.