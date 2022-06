Rivoluzione in corso in merito ai palinsesti di Rai2. In attesa dell’ufficialità in occasione della presentazione dei palinsesti (probabilmente tra poco meno di un mese), arrivano le prime croccantissime anticipazioni e indiscrezioni sui nuovi format ed i volti noti in arrivo sulla seconda rete Rai. Le prime due importanti novità relative ai nomi di Alessia Marcuzzi e Mara Maionchi sono state anticipate da FQMagazine.

Palinsesti Rai2: tutte le novità: nuovi arrivi e graditi ritorni

Giuseppe Candela non avrebbe dubbi: Alessia Marcuzzi si prepara ad approdare su Rai2. Già Dagospia nei giorni scorsi aveva parlato dell’esistenza di una trattativa “in dirittura d’arrivo” tra l’azienda di Viale Mazzini e il manager Beppe Caschetto. Si tratterebbe di un nuovo show in prime time targato Endemol e per la durata di 5-6 puntate previsto per il prossimo novembre. Ma di cosa si tratta? Ecco cosa scrive Candela:

Il programma, l’idea in questione, è sul tavolo e lo svela FqMagazine: “Boomerissima“, questo il titolo provvisorio. Uno show, tendente al reality, che metterà al centro il confronto tra le diverse generazioni. In onda probabilmente al martedì sera.

Questa non è certamente la sola novità in arrivo nei palinsesti di Rai2. TvBlog.it ha annunciato anche l’arrivo di “Who Bares Win” (Chi si spoglia vince), un programma dedicato alla prevenzione medica. Protagonisti saranno concorrenti vip, 8 donne e 8 uomini che si cimenteranno nella realizzazione di uno spogliarello in stile Full Monty. Alla conduzione, secondo FQMagazine, ci sarà Mara Maionchi.

Da Caterina Balivo a Elisa Isoardi: le novità

Tra gli altri ritorni anche Caterina Balivo che si prepara a tenerci compagnia in estate alla guida del nuovo programma Help! Ho un dubbio, nel quale la conduttrice aiuterà coloro che saranno alle prese con una decisione da prendere. Doppio appuntamento in programma il 28 ed il 29 luglio e poi ogni giovedì nella seconda serata di Rai2.

Ritorno sulla tv pubblica e nel dettaglio su Rai2 per Elisa Isoardi. Si tratta di un nuovo programma prodotto da Endemol Shine Italy in cui, come svela TvBlog, la Isoardi farà accesso in casa degli italiani nel pomeriggio domenicale dalle ore 15.00 dal prossimo autunno in diretta dal territorio.