Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi e Caterina Balivo verso Rai2. Il colpaccio della seconda rete pubblica è stato svelato dal buon Giuseppe Candela che ci racconta tutti i dettagli via Dagospia.

Stando alle nostre fonti, salvo colpi di scena, la Marcuzzi dovrebbe sbarcare sulla seconda rete del servizio pubblico con un nuovo programma in onda da novembre in prima serata. Un nuovo titolo di cinque/sei puntate prodotto da Endemol Shine. Trattativa in dirittura d’arrivo.

Per Elisa Isoardi, invece, ci sarebbe la domenica pomeriggio di Rai2:

Sempre Dagospia nelle scorse settimane aveva annunciato il ritorno in Rai di Elisa Isoardi, la conduttrice, dopo la chiusura per bassi ascolti de La Prova del Cuoco, aveva partecipato come concorrente a Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi.

Cosa farà? Per l’ex compagna di Matteo Salvini sarebbe previsto un nuovo programma su Rai2 la domenica pomeriggio, in una fascia complicata contro Mara Venier e Maria De Filippi. Una nuova trasmissione senza studio, on the road, in onda dopo Il Provinciale con Federico Quaranta.