Questa volta Alessia Marcuzzi ha perso (giustamente) le staffe. E’ bastato rivedere la conduttrice di Boomerissima seduta vicino al collega Stefano De Martino per riaccendere un vecchio gossip lanciato nel 2020 da Dagospia. All’epoca il noto portale lanciò lo scoop su un presunto triangolo tra i due volti noti e Belen Rodriguez, moglie dell’ex ballerino (e con la quale attualmente si vocifera una nuova crisi in atto).

Alessia Marcuzzi si sfoga dopo il gossip su De Martino

A distanza di tre anni, durante i quali Alessia Marcuzzi aveva commentato pacatamente e non via social il gossip che la voleva vicina a Stefano De Martino, la sua nuova vicinanza – la prima pubblica – in occasione della presentazione dei palinsesti Rai ha fatto riaccendere il gossip.

Ad alimentare i pettegolezzi, l’assenza della fede al dito di Stefano che ha riacceso i timori di una nuova crisi con la moglie Belen Rodriguez. Voci rafforzate da un altro gesto della showgirl argentina, la quale aveva cancellato una foto di coppia con il marito e postato uno scatto con la scritta: “Si ricomincia da capo”.

Ma, come dicevamo, Alessia Marcuzzi questa volta ha deciso di non restare in silenzio e di fronte ai tanti commenti sul presunto nuovo flirt con De Martino ha perso le staffe ed ha replicato in modo piccato, come riporta Fanpage.it:

E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film.

Questa foto. Alessia Marcuzzi seduta vicino a Stefano De Martino, Milly Carlucci tra Francesca Fagnani e Carlo Conti.

Bruno Vespa chissà a cosa sta pensando.

Dietro Pino Insegno.

Una replica rimasta online appena pochi secondi prima di essere cancellata, si suppone dalla diretta interessata.

Probabilmente Alessia, in un primo momento mossa da un gesto puramente istintivo, avrà pensato che non deve dare alcuna spiegazione né alimentare inutili voci . Ed a spazzare via i gossip su una presunta terza separazione tra Stefano e Belen ci ha pensato proprio l’ex ballerino, il quale nelle ultime ore ha postato una foto in cui compare a bordo di un’auto d’epoca proprio insieme alla showgirl argentina.