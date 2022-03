Alessandro Cattelan è un concorrente di X Factor (ma non in Italia). Il conduttore ha partecipato ai casting in Ungheria presentando un suo inedito che potrebbe avere convinto i giudici del celebre programma musicale.

Alessandro Cattelan concorrente di X Factor

Alessandro Cattelan ha condiviso un post su Instagram dove si mostra a Budapest. In una foto è insieme a Stefano Belisari, meglio conosciuto come Elio degli Elio e le storie tese:

A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza. Mi sono presentato a X-Factor ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio. Non potevo fare scelta migliore.

Naturalmente Cattelan non ha intenzione di partecipare per davvero a X Factor Ungheria ma la sua è una sfida che fa parte del suo nuovo progetto “Una semplice domanda”, che lo vedrà protagonista su Netflix dal prossimo venerdì 18 marzo:

Il 18 marzo scoprirete se ho preso “négy igen!” (quattro sì! In ungherese) guardando Una semplice domanda su Netflix.

Una semplice domanda è un docu show in sei puntate in cui Alessandro Cattelan cerca di scoprire come essere felici attraverso interviste ed esperienze uniche con personaggi famosi come Paolo Sorrentino e Roberto Baggio.