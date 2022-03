Sophie Codegoni, ospite di Verissimo insieme ad Alessandro Basciano, ha svelato gli attuali rapporti (lavorativi e di amicizia) con Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, con la sua agenzia gestiva la sua immagine.

Avevo un rapporto di amicizia e lavoro con lui. Ad oggi questo non c’è più. – ha raccontato Sophie ospite di Silvia Toffanin – Tante cose lavorative non sono state fatte quindi ho interrotto qualsiasi tipo di rapporto. Ad oggi ci sono frecciatine social e tentativi di sminuire noi come coppia.

E’ stata una grandissima delusione, non mi interessa minimamente parlare con lui e nemmeno di lui perché è quello che vuole.