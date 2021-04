Amici 20, dopo il “like” sospetto Alessandra Celentano interviene

Alessandra Celentano, dopo aver cliccato “like” ad un post contro Amici 20, è intervenuta sulla spinosa faccenda scusandosi pubblicamente per l’errore del suo social media manager.

La ballerina Mia Molinari ha condiviso un post particolarmente critico nei confronti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra gli apprezzamenti al suo pensiero, anche il like di Alessandra Celentano che ha generato notevole curiosità:

Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l’appuntamento fisso di fronte al televisore tutti i sabati sera! Per chi non avesse inteso…più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale FORTE, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da “scuola di Amici”.

Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?!? Io ne sono convinta! E so che insieme potremmo davvero fare la differenza… l’unione fa la forza, sempre! Il trash non può vincere sull’arte!