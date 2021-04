Nell’attesa di scoprire come si svolgerà la nuova puntata di Amici 20 in onda stasera con il suo appuntamento del sabato su Canale 5, al web non è passato inosservato il like sospetto di Alessandra Celentano.

La professoressa di danza ha messo “Mi piace” ad un post apertamente contro il programma che la vede protagonista ormai da molti anni: come è possibile? Proseguiamo per gradi.

Mia Molinari, celebre ballerina, si è scagliata contro Amici 20 tramite un post Instagram che ha ricevuto l’apprezzamento della Celentano:

Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l’appuntamento fisso di fronte al televisore tutti i sabati sera!

Per chi non avesse inteso… più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale FORTE, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da “scuola di Amici”.

Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate ?!? Io ne sono convinta. E so che insieme potremmo davvero fare la differenza… l’unione fa la forza, sempre! Il trash non può vincere sull’arte!