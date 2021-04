Luca Marzano in arte Aka7even è uno dei cantanti più amati del serale di Amici 20. Proprio ieri, nel corso del daytime, il giovane campano si è scontrato con Anna Pettinelli, la sua professoressa di canto.

Amici 20, perché Aka7even si chiama così? Il significato del suo nome

Ma per quale motivo Luca Marzano si chiama in questo modo? Durante i mesi nella scuola di Amici 20 ha avuto modo di spiegare in prima persona quanto il suo nome d’arte abbia un significato molto forte e particolare per lui:

Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi.

Da bambino Luca ha sofferto di una grave encefalite che gli ha causato delle crisi epilettiche e il coma per una settimana. Dopo questa durissima esperienza di vita è nato il suo nome d’arte:

“Aka” è un’espressione inglese che significa “also known as”, ovvero “anche conosciuto come” usata in genere per gli pseudonimi. Mentre, “7 rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti.