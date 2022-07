Alessandra Amoroso conquista San Siro ed anche gli hater. Dopo la precedente assurda polemica per un autografo “negato” (la cantante ha ampiamente spiegato il perché), spunta un altro video con protagonista la vincitrice di Amici 8 alle prese con i fan.

Un fan un po’ permaloso, si è arrabbiato con Alessandra Amoroso dopo la sua risposta un po’ “fumantina”. La persona in questione ha condiviso il video su TikTok dove si vede la cantante rispondere in maniera veemente alla sua richiesta “martellante”.

“Alessandra! Dai, per cortesia, una foto insieme?”, ha chiesto il fan vedendo la Amoroso raggiungere la folla. La cantante salentina, chiaramente in tono scherzoso, ha replicato:

Ora me la faccio con lei (una ragazza, ndr) calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti do una cellularata in faccia!