Elettra Lamborghini, la vulcanica ereditiera e cantante italiana, è sposata con il famoso produttore discografico e deejay olandese Afrojack.

Afrojack, chi è il marito di Elettra Lamborghini

Afrojack, il cui vero nome è Nick van de Wall, è nato a Spijkenisse, una piccola località in Olanda, il 9 settembre 1987.

Di origini surinamesi, Afrojack ha iniziato molto presto ad immergersi nel mondo della musica: all’età di 5 anni ha iniziato l’apprendimento del pianoforte.

Durante i suoi studi, ha trascorso la maggior parte del suo tempo ad ascoltare vari generi musicali, cosa che gli ha dato slancio e passione per le sue attività future.

Nel 2007, Afrojack ha fondato l’etichetta discografica Wall Recordings.

Il suo album di debutto “Forget the World” è stato pubblicato nel 2014. Afrojack è uno dei dieci migliori artisti dei 100 migliori DJ pubblicati da DJ Mag.

È anche CEO di LDH Europe. Il suo ultimo lavoro pubblicato il 14 giugno del 2019, “We Got That Cool”, il singolo prodotto in collaborazione con Yves V ed Icona Pop, è diventato una hit in tutto il mondo.

Il Matrimonio con la Lamborghini

Il deejay si è fidanzato ufficialmente con Elettra Lamborghini il 25 dicembre 2019. La coppia si è sposata il 26 settembre dell’anno successivo nella residenza di Villa Giovio Balbiano, a Ossuccio.