Adriana Volpe è tornata da mamma Rai e si confronta con gli ospiti de La Vita in Diretta nel suo ruolo da opinionista molto apprezzato dal pubblico dopo la precedente performance con il Grande Fratello Vip.

Proprio menzionando il GF Vip, parlando di aerei privati, pare che Adriana Volpe, in qualche modo, abbia lanciato una bella frecciatina a Sonia Bruganelli, attuale opinionista del reality show in partenza dal prossimo 19 settembre.

Il tema caldo della puntata faceva riferimento ai personaggi famosi che ostentano la loro ricchezza utilizzando i jet privati e postando gli scatti online.

Lady Bonolis in tale senso è molto ferrata.

La Volpe, commentando il tema, ha lanciato una velata frecciatina?

Poi, dopo averle fatto notare che la sua esternazione poteva essere fraintendibile, la Volpe ha aggiustato il tiro:

No, per carità, non c’è nessun riferimento. Quello che dicevo è che se andiamo a vedere chi posta in un viaggio in aereo privato fa vedere le comodità di quell’aereo. Ma hai i soldi per poter viaggiare in un aereo privato, mi va benissimo, se non li hai rubati mi sta bene che tu li spenda come meglio credi. Ma è l’ostentazione che dà fastidio in questo periodo storico.