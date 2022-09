Adriana Volpe, dopo la sua esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip, torna a vestire questo ruolo ma cambia rete. La conduttrice torna da mamma Rai e siederà al tavolo de La Vita in Diretta. il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Alberto Matano.

Dopo Stefania Orlando lo scorso anno, questa volta è Adriana Volpe a fare il suo ritorno a “casa” dopo la sua esperienza con il Grande Fratello Vip, prima da concorrente e poi da opinionista al fianco di Sonia Bruganelli.

Nel frattempo, proprio lunedì pomeriggio, sarà ospite della trasmissione di Matano una “nemica” della Volpe: stiamo parlando di Rita Rusic.

Ecco cosa anticipa Davide Maggio:

Le due battibeccano aspramente già dentro la Casa e, una volta fuori, Rita non si è mai risparmiata.

Ospite di Belve, in merito al ruolo di opinionista conquistato da Adriana aveva affermato:

E’ proprio ovvia, non mi piace. Mi ha sempre annoiato anche nella casa. Mi piacciono le persone intelligenti, frizzanti. Mi incuriosiscono le persone da cui ho sempre qualcosa da imparare. Da lei ho imparato quell’attrezzo in cucina che frulla le verdure. Non ho mai cucinato nella mia vita.