Adriana Volpe, il legale: “Rispetto per la figlia minore”

Il legale di Adriana Volpe, l’avvocato Giuseppe Marazzita, attraverso un comunicato stampa ha chiesto ai media di rispettare la figlia minore della conduttrice in riferimento alle notizie relative alla causa in corso contro l’ex marito Roberto Parli. Di seguito, riceviamo e pubblichiamo il comunicato ufficiale.

“L’avvocato Giuseppe Marazzita, quale difensore della signora Adriana Volpe, a seguito delle notizie riportate dai quotidiani on line e cartacei e a seguito delle dichiarazioni rese dall’avvocato Laura Corbetta, difensore dell’imputato, signor Roberto Parli come riportate, tra gli altri, su Ticinonews, invita al rigoroso rispetto dei limiti che il diritto di cronaca incontra a tutela dei minori.

In particolare la legge impone di omettere qualunque informazione che consenta di individuare, anche indirettamente, la persona minorenne. Dunque il riferimento alla figlia, seppur non menzionata espressamente, essendo la mia cliente un personaggio pubblico, viola l’articolo 114 del codice di procedura penale nonché la disciplina sulla riservatezza e sugli obblighi del giornalista. Per tale ragione diffido la reiterazione di comportamenti gravemente lesivi della serenità e dei diritti inviolabili della minore di cui la mia cliente ha responsabilità genitoriale. In proposito ho ricevuto espresso mandato ad agire nelle sedi giudiziarie competenti per ogni azione lesiva dei suoi legittimi interessi.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dalla collega, avvocato Laura Corbetta, mi limito ad evidenziare come le prove acquisite e i documenti processuali sconfessino il contenuto di tali dichiarazioni. Attendo dunque con serenità lo svolgimento del dibattimento e la decisione del Tribunale di Roma. Sul tema del mancato versamento del mantenimento in favore della figlia da parte del signor Parli, stabilito dal Giudice civile, valuteremo le azioni necessarie per il recupero del credito nell’interesse della minore”.