Zeudi rimette in riga Giglio: la difesa d’ufficio ad Emanuele è semplicemente ridicola – VIDEO

Zeudi Di Palma e Helena Prestes sono già le vincitrici morali di questo Grande Fratello. Entrambe hanno messo i puntini sulle “i” e, proprio per questo motivo, sono state messe alla gogna. Dopo il confronto con Emanuele Fiori, Giglio ha espresso il suo punto di vista decisamente “too much” (ma non avevo dubbi in merito).

Giglio difende Emanuele: il discorso di Zeudi è perfetto

“Quel povero uomo, per quanto ha fatto un gesto che io condanno, perché io sono sempre dalla parte delle donne, tu hai sbagliato le modalità e sei passata dalla parte del torto. Per me e per tutti. Tu dovevi andare da lui a parlare…”, ha confessato Giglio durante un blocco pubblicitario (con una certa arroganza tra l’altro, goffamente travestita da “confronto”).

Pronta la risposta di Zeudi:

Dovevo parlare io? Hai capito tutto… mi fa piacere. Comunque tu sei stato maleducato perché non hai il diritto morale di parlare sopra ad una donna che si è sentita toccata in quel momento su una molestia, che non è stata fisica, ma di quel momento in cui ho detto di no e il “no” va rispettato. Non avevi il diritto morale di dire che lo stavo facendo passare per un mostro.

Il discorso di Zeudi è perfetto.

Gli uomini devono capire una cosa molto semplice: quando una donna dice di “no” è NO e basta. Non c’è nessun “sì” nascosto tra le righe, ficcatevelo bene in testa una volta per tutte.

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.