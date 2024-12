“Mi fanno schifo tutti”, Zeudi dopo le accuse ad Emanuele: il durissimo sfogo – VIDEO

Negli ultimi giorni, nella casa del Grande Fratello, si è scatenato un acceso dibattito in seguito alle gravi accuse di Zeudi Di Palma nei confronti di Emanuele Fiori. L’episodio, avvenuto venerdì notte, ha creato una spaccatura tra i concorrenti, con molti schierati a difesa di Emanuele e solo poche voci a supporto di Zeudi.

“Mi fanno schifo tutti”, Zeudi sull’atteggiamento omertoso degli inquilini del GF

Secondo quanto riportato, la gieffina sarebbe scoppiata in lacrime, confidandosi con alcuni coinquilini. Jessica Morlacchi, rivolgendosi a Luca Calvani, avrebbe rivelato:

Sì, è lei che sta piangendo. Cosa è successo? Ha detto che Lele l’ha toccata sotto le coperte.

Le dichiarazioni di Zeudi hanno scatenato una serie di reazioni, alcune delle quali molto critiche nei suoi confronti.

Tra i primi a schierarsi con Emanuele, Javier Martinez ha espresso la propria opinione a Helena Prestes, sottolineando il suo disappunto per il comportamento di Zeudi:

Lei l’ha fatto passare come un maniaco. Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. Emanuele è un bravissimo ragazzo e non va bene che venga dipinto in quella maniera.

Anche Shaila Gatta ha espresso dubbi sull’accusa, ipotizzando una possibile strumentalizzazione del delicato tema delle molestie:

Io ho subito davvero violazioni del corpo e so bene che cosa tremenda è. Spero proprio che lei non stia strumentalizzando una cosa così delicata. Ma poi ha usato delle parole molto forti.

Helena Prestes dalla parte di Zeudi

Tra i pochi concorrenti che hanno mostrato comprensione per Zeudi, Helena Prestes ha invitato a non giudicarla troppo in fretta:

Non possiamo giudicarla per la sua reazione, in certi casi ognuno reagisce a modo suo. Se lei è esplosa qualcosa c’è. Poi aveva dieci persone attorno che la giudicavano, Shaila che continuava a chiedere cosa fosse successo.

Zeudi si sfoga: “Si coprono a vicenda, mi fanno schifo”

Nel pomeriggio di ieri, Zeudi si è confidata con Mariavittoria Minghetti, esprimendo il suo disappunto nei confronti degli altri concorrenti, in particolare degli uomini della casa, così come riportano i colleghi di Biccy.it:

Ho questa sensazione che mi nomineranno tanti maschi per quello che è successo. Ma non è importante… loro hanno questa concezione che io lo sto facendo passare come un mostro. Si devono coprire a vicenda. Ma va bene così. Tanto mi fanno schifo tutti. Soprattutto dopo questa cosa che è successa.

Zeudi ha poi rivelato che le è stato chiesto di non parlare più dell’episodio, chiudendo con un laconico:

Sì, ma infatti basta.

Un clima sempre più teso nella casa

Le tensioni attorno a questo episodio continuano a crescere, dividendo non solo i concorrenti, ma anche il pubblico. Saranno necessari ulteriori chiarimenti per comprendere appieno quanto accaduto e le eventuali conseguenze di questa vicenda.

zeudi su gli uomini in casa: si devono coprire a vicenda. Va bene così… a me tanto fanno schifo tutti #GrandeFratello pic.twitter.com/EJeUrI1OFP — Vans (@ViiVnss) December 15, 2024

“Ho questa sensazione che mi nomineranno tanti maschi per quello che è successo. Ma non è importante…loro hanno questa concezione che io lo sto facendo passare come un mostro (lele).” Zeudi è stata ridotta uno straccio mi dispiace troppo #zelena #grandefratello pic.twitter.com/owF4ZoN4Er — ALY (@sonoinfastidita) December 16, 2024

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.

La scheda di Emanuele

Emanuele Fiori, 28 anni è nato a Cagliari ed è cresciuto cambiando spesso città per via del lavoro del padre Valerio Fiori, famoso portiere negli anni ‘80/90 di squadre di calcio di Serie A e della Nazionale.

Emanuele ha un fratello gemello di nome Daniele, sono entrambi ex calciatori ed entrambi fisioterapisti e, circa 4 anni fa, hanno aperto un loro studio a Milano. I due gemelli, da sempre, hanno condiviso le stesse passioni: prima il calcio e oggi il Jiujitsu. Emanuele ha anche una sorella più piccola di 12 anni. Attualmente single, Emanuele, dopo una convivenza di due anni, è tornato a vivere con il padre e il fratello.