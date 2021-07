Andrea Zenga in Sardegna per lavoro (con lui c’è anche Zelletta, ex collega di reality show) è ironicamente tornato sulla fake news delle ultime ore che cercava di insinuare un potenziale avvicinamento ad un’altra ragazza diversa da Rosalinda Cannavò.

Zenga ironizza “sull’altra donna”: Rosalinda Cannavò commenta

Zenga si è allontanato da Milano per lavoro e al suo fianco c’è anche Angelica, collega di agenzia. Sul web si sono diffusi alcuni scatti assolutamente innocui dove entrambi vengono mostrati insieme.

Prima in aeroporto e poi mentre si fanno beatamente i fatti loro al cellulare.

E mentre veniva richiesto a Zenga di “presentare” questa ragazza sui social per non creare fraintendimenti (ma di che tipo esattamente?), Rosalinda Cannavò è intervenuta in modo perfetto:

Nessuno vuole creare gossip con nessuno cara. Stai serena, Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro felicemente fidanzata. Siamo nel 2021 basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna.

Zenga, proprio in queste ore, è nuovamente intervenuto sulla questione in maniera ironica.

Pubblicando uno scatto in compagnia di una birra ha scritto:

Andrea Zenga vicino ad un’altra donna… L’altra donna!

Pronta la replica di Rosalinda Cannavò:

Bionda, giusto?