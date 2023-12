Wanda Nara ha parlato apertamente della sua malattia: la leucemia. Nonostante i problemi di salute, si sta impegnando con gli allenamenti nella sala prove di Ballando con le stelle. Scopriamo tutti i dettagli di ciò che le è accaduto.

L’argentina ha confessato che soffre di una malattia che l’ha colpita in estate. Wanda Nara, inizialmente, si era raccontata sulle pagine del settimanale Oggi:

Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai “giocato” con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang.

Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo.