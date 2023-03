Il GF Vip ed i Vipponi continuano ad essere al centro dell’attenzione anche in altri programmi tv. Ad intervenire di recente sono stati due volti noti: Mara Maionchi e Paolo Bonolis. Entrambi sono intervenuti nel corso della puntata di oggi di Tv Talk.

GF Vip, cosa pensano Mara Maionchi e Paolo Bonolis

Mara Maionchi starebbe seguendo le orme di Orietta Berti. E’ lei, infatti, ad aver preso il posto dell’attuale opinionista del GF Vip al ‘tavolo’ di Che tempo che fa. Tuttavia, ha ammesso che non farebbe mai l’opinionista ed ha spiegato anche il motivo stroncando tra le righe i Vipponi:

Devo dire no perché siccome non recito direi delle cose spiacevoli e non le voglio dire. Diventerei seria e questo è molto brutto per me, preferisco fare la macchietta.

Ad intervenire e citare il GF Vip, nel corso della stessa puntata, è stato anche Paolo Bonolis. La moglie del noto conduttore, Sonia Bruganelli, ricopre il ruolo di opinionista al fianco di Orietta Berti.

Di recente la Bruganelli si è scusata per la sua sfuriata in studio, nella medesima puntata in cui Signorini ha aspramente rimproverato i Vipponi annunciando la nuova linea del reality, soprattutto dopo l’arrabbiatura di Pier Silvio Berlusconi.

Incalzato da Bernardini, padrone di casa di Tv Talk, Paolo Bonolis ha svelato di non aver mai vissuto una situazione simile: