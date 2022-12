Laura Cremaschi, la miss web di Avanti un altro, intervistata da Casa Pipol ha svelato di non avere accettato il Grande Fratello Vip (per ben due volte) proprio per non perdersi nemmeno una puntata del game show di Paolo Bonolis. Poi ha raccontato cosa farebbe con Antonino Spinalbese.

La biondissima showgirl ha confidato di essere una attenta telespettatrice del Grande Fratello Vip ed ha voluto commentare questa settima edizione molto particolare:

Seguo il GF Vip ogni tanto principalmente per Sonia Bruganelli e le frasi che dice. Se c’è qualcuno che non mi va proprio a genio? Io partirei con le cose positive: come personaggio mi fa ridere ed apprezzo Edoardo Tavassi, caciarone ma anche abbastanza lucido.

Fa il superficiale ma secondo me non lo è. Chi non mi piace? “Nì” Antonella… mi piace e non mi piace perché a volte è fuori luogo però ci sta perché comunque fa dinamica e le sue uscite mi fanno sorridere.

Antonino Spinalbese adatto a me? Ci giocherei… mi potrei divertire perché io non sono una che si accolla e lui mi sembra come il cavaliere nero, lo lascerei giocare per fare due risate… andrei molto d’accordo.

Se c’è qualcuno che mi attrae? Zero! Oriana quando è entrata mi è piaciuta molto, l’ho vista molto sexy ma poi mano a mano mi è scesa ma oggettivamente è molto bella. Anche Antonella lo è ma non mi dice niente…