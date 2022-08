Vittorio Sgarbi litiga con sua figlia per “colpa” del Grande Fratello Vip

Vittorio Sgarbi ha litigato con sua figlia Evelina per colpa del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, in partenza dal prossimo 19 settembre 2022 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

“È stata convocata per un provino con Alfonso Signorini, e per quattro volte ha disertato l’appuntamento, contro la mia volontà”, ha raccontato Sgarbi tra le pagine di Novella 2000.

Il critico d’arte ha continuato:

Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro, tuttavia Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la Casa del Grande Fratello Vip non fosse degno di lei. Quindi no, non la vedrete nel programma, per la gioia di chi ipocritamente le riconosce il merito di non essersi lasciata lusingare dall’idea del successo facile. Io le ho perfino ingiunto di cogliere l’occasione, tanto che abbiamo discusso e per qualche mese ci siamo persi di vista.