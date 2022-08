Battiti Live ha chiuso i battenti nella prima serata di ieri con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione. Alla vigilia dell’appuntamento, un volto noto della tv, Mauro Coruzzi in arte Platinette, ha voluto dire la sua non solo sulla coppia di conduttori – ed in particolare su Elisabetta Gregoraci – ma anche sull’evento musicale e televisivo andato in onda su Italia 1.

Elisabetta Gregoraci: cosa pensa un Vip di lei

Intervenendo nella sua rubrica tra le pagine del settimanale DiPiùTV, Mauro Coruzzi ha speso belle parole nei confronti della trasmissione che celebra la musica dell’estate:

E’ una festa di pubblico, di nuovo in piazza dopo la pandemia, che va in onda da tante splendide città del nostro Meridione […] Sui nostri teleschermi nell’estate di quest’anno c’è una vera e propria pioggia di canzoni, una lista infinita di stelle, alcune in circolazione da anni, altre invece nascenti. Radionorba Cornetto Battiti Live è sicuramente uno dei programmi musicali più seguiti: usiamo il suo titolo completo.

A proposito della conduzione però, Coruzzi ha sottolineato come ci sia poca sintonia tra Alan ed Elisabetta, aggiungendo:

Questa è la loro sesta edizione insieme, ma a volte sembrano non aver ancora trovato la ‘quadra’ che dovrebbe farci sentire la sintonia che c’è tra loro.

Infine, in merito ad Elisabetta Gregoraci e della sua recente partecipazione al GF Vip, Coruzzi ha concluso il suo intervento con un suo personale parere: