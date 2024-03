Barù, protagonista del Grande Fratello Vip 6, rinnega totalmente il suo hashtag (#Jeru) nato per via dell’amicizia speciale che si era creata con Jessica Selassiè durante il reality show.

“Comunque siete ancora lì con quel tristissimo #. Purtroppo l’associo a dei visionari psicopatici. Non mi seguite più, lasciatemi in pace. A questo punto trovo più sani gli haters”, ha scritto Barù su “X”.

Peccato che, quando aveva inaugurato il suo ristorante a Milano, quell’hashtag gli era servito moltissimo con conseguente “pienone” ogni sera.

Se a Barù dà così tanto fastidio il suo hashtag, potrebbe bloccarlo e non leggere nulla di ciò che scrivono i suoi fan.

Innanzitutto triste sarai tu, io sono felicissima. Purtroppo ti meriti l’oblio per quello che hai scritto sugli haters, che tristezza veramente, una delusione. Vedo che anche stare in montagna non ti fa molto bene, vai a quel paese, ti si vuole solo bene, non l’hai mai capito 🤦

