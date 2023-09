Suite Selassiè ha fatto letteralmente impazzire il popolo di Twitter anche per via degli indovinelli carichi di doppi sensi. Le tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno intrattenuto il pubblico di Cusano Italia Tv per un paio d’ore, catturando pure l’attenzione di Barù.

Suite Selassiè colpisce anche Barù: ecco cosa ha fatto

A quanto pare, secondo quello che riportano gli utenti di Twitter, Barù avrebbe bloccato e poi sbloccato e ancora ribloccato, Lulù e Clarissa, subito dopo la fine di Suite Selassiè.

La mossa social, ovviamente, non è passata inosservata e gli utenti l’hanno commentata con veemenza: cosa ne pensate?

Lui è andato talmente oltre che ieri sera si è visto tutta la trasmissione e appena è finita le ha bloccate\sbloccate\ribloccate per farsi notare #jeru — Anne 💕 (@notabadword_) September 21, 2023

Non brucia solo la brace, ma anche il culo. #jeru — Francesco ⚪️⚫️ (@fraone937) September 21, 2023

Comunque li ho sempre supportati entrambi nei lavori nel tempo libero e continuerò, poi se loro non si seguono, non si vedono ,me ne sbatto, perché il mio amore per entrambi non cambia.#jeru pic.twitter.com/Ljjw847yvY — Cleos 😎 (@egipht) September 21, 2023