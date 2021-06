Alla vigilia del gran finale della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, padrona di casa del reality, ha concesso una lunga intervista a FQMagazine. Il suo debutto all’Isola è avvenuto in una edizione non semplice poiché condizionata inevitabilmente dal Covid. La conduttrice ha commentato la sua esperienza ed ha svelato il (suo) vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 (qui invece quello secondo sondaggi e bookmaker).

Ilary Blasi, tra possibile vincitore e bilancio dell’Isola dei Famosi 2021

Un’edizione non semplice, quella dell’Isola 2021, durante la quale per 22 puntate Ilary Blasi è stata chiamata a gestire sempre con grande leggerezza gli appuntamenti in diretta ed in collegamento con i naufraghi in Honduras. In merito ha dichiarato:

È stata una stagione faticosa per tutti perché la pandemia ha inevitabilmente inciso. È stata la mia prima edizione, è un reality ma è completamente diverso dal Grande Fratello. Tamponi, quarantena, i naufraghi non potevano venire in studio, chi partiva non poteva sbarcare subito, la finale per la prima volta a distanza. Faticosa e complicata ma l’abbiamo portata a casa. Mi sono divertita, ho fatto la mia Isola nell’Isola.

Nonostante i risultati in termini di ascolto non eccellenti, la Blasi si è comunque detta soddisfatta:

Non mi soffermo mai molto sui numeri anche se sono importanti, perché se porti i risultati vai avanti e fai felice l’azienda. Mi piace l’idea di portare l’allegria nelle case, di fare una cosa che mi diverte e in cui credo.

Gaffe a parte, Ilary ha anche commentato il lavoro svolto da Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras:

Massimiliano all’inizio ha sofferto, lontano dalla famiglia per tre mesi e non è il suo lavoro principale. Lo stimo, non era per niente facile. Anch’io con lui ero un pochino in difficoltà tra segnali e ritardi però a un certo punto mi sono detta: ‘Ma che succede se sbagliamo? Niente’. Abbiamo iniziato a giocarci e lui si è rilassato, ha iniziato a divertirsi e a prendersi in giro. Il suo essere impacciato è diventato un punto di forza.

Quindi ha svelato chi sarà il (suo) vincitore ed il nome non poteva che essere uno solo:

Non ho dubbi Jeda (ride, ndr).

Infine, un bilancio sui tre opinionisti dell’edizione dell’Isola: