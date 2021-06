Vincitore Isola dei Famosi 2021: ecco cosa dicono sondaggi e bookmaker

L’Isola dei Famosi 2021 è pronta ad incoronare il suo vincitore, al termine dell’edizione condotta da Ilary Blasi. Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata al termine della quale conosceremo il nome del naufrago trionfatore. Chi vincerà tra Beatrice Marchetti, Awed, Valentina Persia, Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Matteo Diamante? A seguire vi sveliamo cosa dicono i sondaggi e i bookmaker.

Isola 2021, sondaggi vincitore

Siamo giunti alla ventiduesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 e questa sera, in diretta dall’Honduras, scopriremo anche il nome del vincitore della prima edizione realizzata ai tempi del Covid. Chi la spunterà? Non ci resta che dare subito uno sguardo ai principali sondaggi in rete.

Partiamo dal sondaggio ospitato da Reality House sul vincitore dell’Isola 2021. Secondo i voti degli utenti, a meritare la vittoria è Beatrice Marchetti con il 49% delle preferenze, seguita a netta distanza da Valentina Persia (19%) e Awed (17%). Giù dal podio Ignazio (7%), Cerioli (5%) e infine Matteo Diamante (3%).

Non molto diverso il sondaggio realizzato dal portale Grande Fratello Forum che vede in cima alla classifica del potenziale vincitore sempre la Marchetti con il 26% delle preferenze ma staccata di pochissimo da Awed al 25% e poi dalla Persia (19%). Fuori dal podio Moser (13%), Diamante (9%) e Cerioli (5%).

Vincitore Isola 2021 secondo i bookmaker

Non mancano i pronostici dei bookmakers in occasione della finale dell’Isola dei Famosi 2021 in merito a chi vincerà. Secondo gli scommettitori di Snap ed Eurobet, la partita si gioca su Awed e Ignazio Moser, ultimo arrivato in Honduras. I due naufraghi sono seguiti da Beatrice Marchetti e Matteo Diamante. Restano fuori dalla rosa dei possibili trionfatori Andrea Cerioli e Valentina Persia.