Victoria Cabello, attuale concorrente di Pechino Express, in un suo ultimo Reel su Instagram ha ironizzato sul Grande Fratello Vip. Ad intervenire è stato il suo ex Barù, concorrente dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini, al quale la Cabello ha replicato smontando ulteriormente il cast del GF Vip!

Confidandosi con la sua cara amica psicanalista Alexa, la Cabello ha raccontato un aneddoto legato alla sua esperienza a Pechino, chiedendo consiglio proprio all’assistente vocale che le ha consigliato: “C’è una sola risposta possibile: Grande Fratello Vip”.

La reazione di Victoria è tutta da vedere e la dice lunga sulla sua considerazione del reality di Canale 5 al quale ha preso parte, tra gli altri, anche il suo ex Barù.

Proprio il foodblogger è intervenuto tra i commenti sotto al Reel, prendendo le difese del GF Vip:

Ma la replica di Victoria non si è fatta attendere:

Ma infatti anche secondo me, un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks. Adoro la tua ironia SBARU.